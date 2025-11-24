Allerta meteo: sospensione provvisoria della circolazione in via Lombarda sul torrente Calcinaia

PRATO – In seguito all’emissione dell’allerta meteo, la Provincia di Prato ha disposto, a titolo precauzionale, la sospensione temporanea della circolazione in via Lombarda, nel tratto sul torrente Calcinaia, lungo la SP9 “Di Comeana”, al confine fra i Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano. La misura entrerà in vigore a partire dalle 20 di questa sera, […]

PRATO – In seguito all’emissione dell’allerta meteo, la Provincia di Prato ha disposto, a titolo precauzionale, la sospensione temporanea della circolazione in via Lombarda, nel tratto sul torrente Calcinaia, lungo la SP9 “Di Comeana”, al confine fra i Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano. La misura entrerà in vigore a partire dalle 20 di questa sera, con termine previsto per le 7 di domani, martedì 25 novembre, a causa dell’andamento dei livelli idrometrici dei fiumi. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi, opportunamente individuati e segnalati in loco dalle Polizie locali. Le deviazioni saranno valide anche per i veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, soccorso e ambulanze.