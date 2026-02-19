All’Istituto Russell-Newton di Scandicci il corso teorico-pratico di primo soccorso

SCANDICCI – L’Istituto Russell-Newton ha attivato due incontri di Corso teorico-pratico per acquisire le tecniche base del Primo Soccorso ed essere abilitati all’uso del defibrillatore, destinato agli studenti delle classi quinte e tenuto dal personale individuato all’interno del progetto A.S.SO (A Scuola di SOccorso). Al primo incontro del corso BLSD avvenuto nell’Auditorium del Russell-Newton il 14 febbraio hanno partecipato […]

SCANDICCI – L’Istituto Russell-Newton ha attivato due incontri di Corso teorico-pratico per acquisire le tecniche base del Primo Soccorso ed essere abilitati all’uso del defibrillatore, destinato agli studenti delle classi quinte e tenuto dal personale individuato all’interno del progetto A.S.SO (A Scuola di SOccorso). Al primo incontro del corso BLSD avvenuto nell’Auditorium del Russell-Newton il 14 febbraio hanno partecipato dieci docenti e quaranta studenti dell’Istituto. È prevista una seconda data di formazione, il 28 marzo. Il progetto A.S.SO prevede l’intervento dei volontari delle Misericordie locali i quali, dopo una prima parte teorica in cui spiegano i vari passaggi della “catena della sopravvivenza”, suddividono i partecipanti in piccoli gruppi per la prova pratica. Su un manichino ogni partecipante mette in atto le manovre del Primo soccorso e l’uso del defibrillatore. Al termine viene fatta una prova pratica individuale valutata ai fini del conseguimento del certificato abilitante all’uso del defibrillatore.