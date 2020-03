Allo sportello con l’appuntamento prenotato: il “Front Office Plus” per la scelta del medico anche alle Piagge

FIRENZE – E’ esteso anche ai presidi Canova e de Le Piagge il servizio di “Front Office Plus” che offre la possibilità di scegliere o revocare il medico di famiglia o il pediatra o di iscriversi al sistema sanitario nazionale prenotando telefonicamente l’appuntamento ed evitando così l’attesa allo sportello. Gli altri presidi fiorentini dove il servizio è già stato attivato sono D’Annunzio, Morgagni e Santa Rosa. Per i presidi Le Piagge e Canova la prima disponibilità per il cambio medico è rispettivamente il 23 e il 24 marzo. Per prenotare è possibile chiamare allo 055 545454, tasto 2, il numero unico aziendale attivo a lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato e prefestivi dalle 7.45 alle 12.30.

“In questo momento di emergenza sanitaria – si legge in una nota – l’Azienda ha messo in atto alcune modalità nuove per la scelta o la revoca del medico che estese anche ai servizi di anagrafe sanitaria, sono state raccolte in una mini guida sotto il nome di “Nessuna attesa, nessuna coda”. Tra queste modalità, oltre al “Front Office Plus”, anche un indirizzo di posta elettronica dedicato a cui inviare il modulo di richiesta di scelta o revoca compilato con allegata copia di un documento di identità. Per la zona di Firenze l’indirizzo e-mail è [email protected]. Naturalmente rimane attiva anche la possibilità di scelta o revoca del medico on line sul sito web dell’Azienda tramite piattaforma OpenToscana.

“Front Office Plus” rientra nell’ambito di un più ampio progetto aziendale che coinvolge altri presidi dove il servizio è già stato attivato con l’obiettivo di ridurre le attese agli sportelli dei presidi dell’Asl Toscana Centro, assicurando servizi sempre più accessibili ed appropriati. Dopo una prima fase sperimentale, il servizio sarà esteso ad altre sedi aziendali. I presidi dove attualmente è attivo sono visibili sul sito web della Ausl Toscana centro.