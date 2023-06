Allo stadio Zatopek i Campionati nazionali Uisp di atletica leggera: sabato 17 e domenica 18 quasi duemila gli atleti in gara

CAMPI BISENZIO – Saranno 1.800 nell’arco delle due giornate gli atleti-gara che parteciperanno sabato e domenica (17 e 18 giugno) ai Campionati nazionali Uisp di atletica leggera. Dal 2003 è la sesta volta che l’Atletica Campi, presieduta da Riccardo Bicchi, una delle più importanti per quanto riguarda il settore giovanile e il vivaio, organizza la manifestazione, dopo avere già organizzato in passato tante rassegne sia a livello nazionale che regionale, comprese svariate e ormai leggendarie edizioni dei Campionati tricolori di corsa campestre sia Uisp che Fidal; inoltre dallo corso anno è stata varata anche l’organizzazione di un Meeting di atletica a carattere internazionale dedicato a Emil Zatopek, il leggendario atleta che dà nome all’impianto dove si svolgeranno le gare, lo stadio l’Emil Zatopek, appunto. L’Atletica Campi anche stavolta è pronta a mettere in campo in modo operativo tutto il numeroso Consiglio direttivo della società, un nutrito e affiatato gruppo di volontari con il supporto dell’amministrazione comunale.

Si attende una partecipazione come sempre imponente: l’organizzazione ha fatto preparare oltre 1.000 medaglie, la Uisp di Firenze sta producendo e sono in arrivo le maglie di campione nazionale. Sarà sicuramente un evento con una partecipazione di alto livello quantitativo e qualitativo, a proseguire una tradizione ormai consolidata, potendo contare su una sede di gara che è centrale ed equidistante nella penisola italiana, e su facilità di accesso e viabilità: lo stadio è a pochi chilometri dall’uscita dell’autostrada, in posizione periferica ed quindi è raggiungibile senza dover sopportare particolari code dovute al traffico intenso. La proverbiale ospitalità di Campi Bisenzio può contare anche su una fitta rete di piccoli e grandi strutture alberghiere nelle vicinanze a prezzi contenuti, dato che siamo comunque non vicinissimi al centro del capoluogo fiorentino. Nell’ultima edizione ospitata a Campi Bisenzio furono infatti oltre 2.200 gli atleti gara. Speaker dell’evento sarà Carlo Carotenuto, giornalista e videomaker che da sempre collabora con l’Atletica Campi, e che vanta un’esperienza di oltre 25 anni di attività con alle spalle centinaia di manifestazioni commentate tra cui Golden Gala, Campionati italiani, europei e mondiali delle varie categorie, maratone e gare su strada internazionali e tanti eventi di altre discipline sportive.

L’impianto, grazie alla sinergia fra la società che lo gestisce, l’Atletica Campi Bisenzio, e l’amministrazione comunale da subito è divento un impianto di riferimento per l’organizzazione di manifestazioni di atletica, a carattere non solo provinciale ma anche regionale e nazionale. Nell’arco degli ultimi 22 anni si sono svolte qui numerose manifestazioni nazionali di alto livello, ma ha fatto anche da “base d’appoggio” per tante manifestazioni di corsa su strada oppure per le gare di corsa campestre, anche quelle valevoli per l’assegnazione dei titoli italiani, che si sono svolte nel vicino parco di Villa Montalvo, sempre con organizzazione a cura dell’Atletica Campi. Lo stadio è inoltre punto di riferimento per tutta la comunità che risiede nella Piana, perché ogni giorno ospita allenamenti e corsi di atletica ed è quindi sempre affollato di presenze, oppure è teatro e punto di riferimento per le manifestazioni che coinvolgono gli istituti scolastici di Campi Bisenzio e delle scuole limitrofe e per lo svolgimento del Trofeo scolastico che interessa circa 7.000 studenti.