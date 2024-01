Alloggi Erp per famiglie alluvionate: il Comune pubblica un bando straordinario

CAMPI BISENZIO – Da novembre l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio è intervenuta per recuperare una parte degli alloggi Erp che erano in attesa di essere ristrutturati con la possibilità di utilizzarli per rispondere all’emergenza alluvione. Per questo motivo da oggi è on line un Bando straordinario per l’utilizzo autorizzato di alloggi Erp in favore di […]

CAMPI BISENZIO – Da novembre l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio è intervenuta per recuperare una parte degli alloggi Erp che erano in attesa di essere ristrutturati con la possibilità di utilizzarli per rispondere all’emergenza alluvione. Per questo motivo da oggi è on line un Bando straordinario per l’utilizzo autorizzato di alloggi Erp in favore di nuclei familiari alluvionati. “Questo intervento si unisce a un’altra serie di azioni che in questi mesi sono state messe in campo, tra cui gli avvisi pubblici, ancora aperti, per reperire camere di strutture ricettive e alloggi privati da mettere a disposizione di nuclei con fragilità e in difficoltà socio-economica”, ha detto l’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini, annunciando la presentazione del bando.