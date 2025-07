Alloggi popolari, nuovo servizio del Sunia in collaborazione con lo Spi-Cgil delle Signe

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Gli assegnatari e gli inquilini delle case popolari potranno rivolgersi alle sedi dello Spi-Cgil per prenotare gli appuntamenti per la comunicazione tramite il Sunia dei dati economici indispensabili per definire il canone di affitto che vanno trasmessi entro il 30 settembre. “Questo nuovo servizio – spiegano dallo Spi-Cgil – consentirà al […]

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Gli assegnatari e gli inquilini delle case popolari potranno rivolgersi alle sedi dello Spi-Cgil per prenotare gli appuntamenti per la comunicazione tramite il Sunia dei dati economici indispensabili per definire il canone di affitto che vanno trasmessi entro il 30 settembre. “Questo nuovo servizio – spiegano dallo Spi-Cgil – consentirà al Sunia di programmare su prenotazione la presenza nelle sedi sindacali di Tripetetolo a Lastra a Signa e di via di porto a Signa. Per il servizio sarà necessario comunicare telefonicamente o di persona nome cognome e recapito telefonico. Il Sunia è inoltre a disposizione di tutti gli inquilini per la stipula e il rispetto dei contratti di locazione”. Per informazioni, contatti e prenotazione telefonare ai numeri 055 875656 – oppure recarsi di persona nelle sedi di via Livornese, 108 (Lastra a Signa) e via di porto, 14 (Signa).