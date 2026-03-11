Alluvione 2023 a Carmignano, ecco come procede la ricostruzione

CARMIGNANO – Ponti da sistemare, assetti stradali da consolidare, acque da regimare, sottopassi stradali da adeguare: è stata una mattinata di sopralluoghi quella di due giorni fa, lungo corsi d’acqua e aree limitrofe per l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni e il responsabile dell’Ufficio opere pubbliche, l’ingegner Stefano Venturi, accompagnati da altri tecnici comunali. “Una […]

CARMIGNANO – Ponti da sistemare, assetti stradali da consolidare, acque da regimare, sottopassi stradali da adeguare: è stata una mattinata di sopralluoghi quella di due giorni fa, lungo corsi d’acqua e aree limitrofe per l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni e il responsabile dell’Ufficio opere pubbliche, l’ingegner Stefano Venturi, accompagnati da altri tecnici comunali. “Una prima ricognizione per verificare progetti e interventi post alluvione”, dice l’assessore. Sono le opere della cosiddetta “lettera D”, le azioni di ripristino e di ricostruzione di quelle parti del territorio, in prossimità di rii e fossi, fortemente lesionate dopo la piena del novembre 2023, che colpì soprattutto Seano, ma che fece danni in altre zone del Montalbano. Una lunga perlustrazione sul borro La Torre, i rii Fornia e Rigoccioli, il torrente Furba e, poi ancora, in via Valle per la ricostruzione del ponte, in via Madonna del Papa, via Fontemorana, via del Fontanaccio. “Una complessa azione di ripristino di un territorio colpito, che richiede molta attenzione”, la definisce l’ingegner Venturi.

Tutte opere che godono di fondi della Regione, che vale la pena brevemente di riassumere: la sistemazione e l’adeguamento dei sottopassi stradali in corrispondenza dei fossi, con contestuale ripristino della regimazione delle acque e della carreggiata stradale in via Madonna del Papa/via Fontemorana (290mila euro); il rifacimento del ponte in via Valle/via Casone (550mila euro); la riparazione del ponte in via delle Ginestre (190mila euro); l’adeguamento dell’attraversamento stradale sul torrente Furba in via Fontanaccio (300mila euro); le opere di sostegno in adiacenza al rio di Caselli e l’attraversamento stradale sul rio Rigoccioli lungo via Arrendevole (750mila euro); la regimazione delle acque in prossimità del fosso intubato su via Spinelli (250mila euro); il consolidamento delle strutture stradali di via Molinetto nei pressi del torrente Elsana (125mila euro). “Tante opere lungo un itinerario fatto di molti altri interventi, e non solo di sistemazione e ricostruzione, per mettere in sicurezza idraulica frazioni e strade, – conclude l’assessore Fratoni – c’è un forte impegno per dare concretezza ai cantieri. Il sopralluogo fa parte di questo impegno di non poco conto, considerato anche le dimensioni del nostro Comune”.