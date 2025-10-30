“Alluvione 2023: per non dimenticare il 2 novembre”, una mostra per celebrare l’unione della città in quei giorni drammatici 

PRATO – Lasciare un segno attraverso le immagini, per non dimenticare l’impegno e la forza che hanno unito la città in quei giorni. In occasione dei due anni dall’alluvione del 2023, venerdì 31 ottobre alle 16.30, nella saletta Valentini in via Ricasoli sarà inaugurata “Alluvione 2023: per non dimenticare il 2 novembre”, un’esposizione di oltre 20 fotografie donate dal Comune che raccontano volti, luoghi e momenti di quei giorni drammatici, ma anche la straordinaria risposta che l’intera città ha saputo dare per rialzarsi: l’evento è organizzato dal Comitato Alluvione Galceti in collaborazione con il Comune di Prato. All’inaugurazione sarà presente l’amministrazione commissariale e i rappresentanti dell’associazione e verrà letta una dedica di ringraziamento rivolta a tutte le persone, che con il loro impegno e la loro generosità, hanno saputo affrontare l’emergenza. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta al pubblico sabato 1 e domenica 2 novembre con orario 10-13 e 16-19.