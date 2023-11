Alluvione a Campi Bisenzio: da stasera via alla rimozione dei rifiuti stradali. L’elenco delle prime strade interessate

CAMPI BISENZIO – Il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, comunica che da questa sera, 6 novembre, alle 22 inizia il ritiro dei rifiuti ingombranti dalle strade e “invita i cittadini residenti nelle vie indicate – si legge in una nota – a spostare le auto funzionanti entro le 20 per facilitare le operazioni. Le auto in sosta che intralciano il ritiro dei rifiuti e non sono state spostate dai cittadini verranno movimentate di pochi metri (non rimosse) da un carroattrezzi per permettere le operazioni di pulizia”. Queste le strade interessate dai primi interventi: via Piave, via don Minzoni, via Sestini, via Ferrucci, via delle Corti, via Fornello, via Limite, via Chiusa, via Tipitapa, via Bologna, via Venezia, via Vittorio Veneto (da via Venezia a via Buozzi), via Saliscendi, via Milano, via Siena, via Firenze, via Brescia, via Torino, via Genova, via Montalvo e via Sestini.