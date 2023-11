Alluvione a Campi Bisenzio: prosegue la rimozione dei rifiuti stradali, le vie interessate

CAMPI BISENZIO – Proseguirà domani, mercoledì 8 novembre, dalle 8, il ritiro dei rifiuti ingombranti dalle strade. Attività per la quale “i cittadini residenti nelle vie indicate – si legge in una nota del Comune – sono invitati a spostare le auto funzionanti entro le 7.30 per facilitare le operazioni. Le auto in sosta che intralciano il ritiro dei rifiuti e non sono state spostate dai cittadini verranno movimentate di pochi metri (non rimosse) da un carroattrezzi per permettere la rimozione dei rifiuti”. Queste le vie interessate: via Catalani, via Campanella, via di Sotto, via don Gnocchi, via Falcini, via Garibaldi, via Giordano Bruno, via Grandi, via Masaccio, via Montalvo, via Neruda, via Padule (incrocio Palagetta lato ovest), via Paoli, via Prunaia, via Rucellai, via San Giusto (lato nord circonvallazione), via Tesi (fino al civico 92).