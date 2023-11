Alluvione a Campi: la devastazione e le lacrime di chi non ha più nulla

CAMPI BISENZIO – Devastata dalla furia dell’acqua la biblioteca di Villa Montalvo, trascinate via auto in sosta, l’acqua caduta con potenza estrema nel tardo pomeriggio di giovedì è entrata con prepotenza nei garage, negli scantinati, nelle case, ovunque, inondando le strade che sono diventate veri e propri fiumi. Sono pochissime le zone di Campi Bisenzio che si sono “salvate” dalla furia dell’acqua e del fango, molte le famiglie rimaste chiuse in casa, tante le persone che hanno tentato di rientrare nella propria abitazione ma sono state bloccate dalla presenza degli allagamenti. Stamani Campi Bisenzio appariva come un’isola irraggiungibile da qualsiasi strada: impossibile arrivare da Sesto Fiorentino o da Calenzano, tante le strade bloccate, le rotatorie scomparse perchè allagate. Un panorama quasi irreale quello visto dall’alto e tante storie che si sono intrecciate. Tante devastazioni. Danni ovunque come per il Centro MeMe attraversato dalla potenza dell’acqua che ha trascinato via suppellettili e mobili lasciando solo fango e detriti o il centro commerciale I Gigli o come la sede dell’Auser. Tante le persone arrivate a Spazio Reale di San Donnino nella notte scorsa, arrivati di corsa così come l’alluvione li ha trovati, a volte in ciabatte, senza niente, con gli occhi lucidi e la paura nello sguardo. E il ricordo, per quelli non giovanissimi, dell’alluvione del 1991. Anche allora, come ora, tanta disperazione. Anziani soli rimasti chiusi in casa senza acqua e senza luce. Tante le richieste di aiuto ai numeri messi a disposizione dalla protezione civile del Comune, tante anche le richieste di aiuto lanciate attraverso i social come Facebook. Ciascuno in poche parole racconta una situazione di difficoltà: “sono senza acqua per i miei figli” c’è chi scrive oppure “ci sono strade libere devo tornare a casa”. E il cuore si stringe. Qualcuno, sempre attraverso i social lancia una mano “diteci come arrivare vogliamo aiutare chi è in difficoltà”. E poi tutti a guardare il cielo di nuovo plumbeo e il livello del Bisenzio.