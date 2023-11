Alluvione, Aci dona 50.000 euro. La Regione sigla il protocollo

FIRENZE – Aci dona 50.000 euro a favore delle zone colpite dall’alluvione del 2 novembre. E lo fa attraverso un protocollo siglato stamani dal presidente Eugenio Giani e il presidente di Aci Firenze Massimo Ruffilli (nella foto). “Voglio ringraziare Aci per questo gesto, – ha detto Giani – in questo momento è molto importante l’impegno […]

FIRENZE – Aci dona 50.000 euro a favore delle zone colpite dall’alluvione del 2 novembre. E lo fa attraverso un protocollo siglato stamani dal presidente Eugenio Giani e il presidente di Aci Firenze Massimo Ruffilli (nella foto). “Voglio ringraziare Aci per questo gesto, – ha detto Giani – in questo momento è molto importante l’impegno di tutti per accelerare e fare il prima possibile per ricostruire e tornare alla normalità. La Regione ha aperto un conto corrente bancario per raccogliere donazioni di privati, enti e imprese da destinare alle persone e alle famiglie che hanno più bisogno nelle zone colpite. La generosità di Aci in questo momento è dunque molto apprezzata”.

“Abbiamo deciso di dare una mano a questa terribile tragedia, – ha spiegato Ruffilli – l’Automobile Club ringrazia i suoi 40.000 soci che sono quelli che, al di là del nostro bilancio, ci consentono di avere questa cifra a disposizione da devolvere ai territori in sofferenza”. Alla firma del protocollo era presente anche la direttrice generale di Aci Firenze Alessandra Rosa, che ha sottolineato la loro volontà di essere vicini alla popolazione di Firenze e del suo hinterland, “un tessuto economico da sempre generoso verso Aci”.