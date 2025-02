Alluvione, aperto un bando per contributi da donazioni private  

CARMIGNANO – Pubblicato dal Comune, anche sul proprio portale (www.comune.carmignano.po.it), il bando per i contributi alle famiglie che hanno subito danni nell’alluvione del novembre 2023, con fondi provenienti da donazione private. A disposizione complessivamente 21.235 euro, raccolti da comuni cittadini, di cui ottomila provenienti dal Comune di Bovolone. Al bando, per un’erogazione massima di 300 […]

CARMIGNANO – Pubblicato dal Comune, anche sul proprio portale (www.comune.carmignano.po.it), il bando per i contributi alle famiglie che hanno subito danni nell’alluvione del novembre 2023, con fondi provenienti da donazione private. A disposizione complessivamente 21.235 euro, raccolti da comuni cittadini, di cui ottomila provenienti dal Comune di Bovolone. Al bando, per un’erogazione massima di 300 euro, possono partecipare le famiglie che hanno presentato la domanda per il contributo di autonoma sistemazione (Cas) e che hanno presentato la domanda per il contributo di immediato sostegno. I richiedenti, residenti a Carmignano nell’abitazione colpita dall’alluvione del 2023, devono essere in possesso dell’attestazione Isee 2025, con un patrimonio mobiliare non superiore a 25.000 euro. Non essendo ammesso il doppio finanziamento, i richiedenti dovranno avere a disposizione la documentazione di spesa che copra la somma dei contributi richiesti. Le domande possono essere presentate, sull’apposito modulo predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale alla pagina dedicata, da venerdì 28 febbraio a venerdì 28 marzo.

Le domande possono essere recapitate secondo le seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Protocollo (Palazzo Comunale, piazza Matteotti, 1) dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17; per posta certificata (Pec) all’indirizzo: comune.carmignano@postacert.toscana.it, con oggetto “Domanda contributo alluvione 2023”; per raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Carmignano, piazza Matteotti 1 – 50019 Carmignano (Prato), con causale “Domanda contributo alluvione 2023” – Settore 4 Istruzione e Servizi Sociali” (non varrà il timbro postale, escluse pertanto le domande che arriveranno oltre il termine di scadenza).

Aiuti alla compilazione della domanda saranno forniti dalla Bottega della Salute, i cui orari e giorni d’apertura sono consultabili: https://www.comune.carmignano.po.it/area_letturaServizio/1132/pagsistema.html