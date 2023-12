Alluvione, auto danneggiata? Il Movimento 5 Stelle guarda all’elettrico e propone i gruppi di acquisto

CAMPI BISENZIO – “Vogliamo rispondere all’emergenza alluvione che ha colpito il nostro territorio con un impegno specifico, legato alle auto, particolarmente danneggiate, così come tante abitazioni, dalla piena di inizio novembre”: queste le parole del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Fabio Cassataro, che, insieme all’assessore Davide Baldazzi, ha incontrato con Luca Dal Sillaro, cofondatore dell’associazione Ecoverso – Gruppi di acquisto auto elettriche. Insieme a loro anche Ernesto D’Agati, vice-presidente del consiglio comunale, e Francesca Pini, referente territoriale del Movimento 5 Stelle per la Città metropolitana di Firenze.

“Quelle che vogliamo dare – ha detto Cassataro – sono risposte innovative, che guardano all’efficientamento fatto con nuove soluzioni e, in particolare, all’elettrico”. “La nostra associazione – ha detto Del Sillaro – crea gruppi di acquisto per auto ibride e auto elettriche, con sconti che, per un’unica auto, ovviamente non sono ipotizzabili. E se in generale si parla di sconti che arrivano a 1.500 euro rispetto al miglior prezzo che si potrebbe ottenere, abbiamo deciso di aggiungere un altro sconto che deriva dalle nostre provvigioni per i cittadini di Campi Bisenzio rimasti alluvionati, ma anche per chiunque abbia subito dei danni alla propria auto a causa di eventi climatici estremi”. “Quando si tratta di mettere insieme solidarietà e iniziative legate all’ambiente – ha aggiunto l’assessore Baldazzi – il Movimento 5 Stelle c’è sempre”.