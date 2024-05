Alluvione, Blasi (PD): “Sulla ricostruzione non c’è un euro, Torselli si arrampica sugli specchi”

FIRENZE – “Torselli si arrampica sugli specchi e non risponde alla domanda centrale: dove sono i soldi per la ricostruzione? Solo in provincia di Prato si tratta di 83 milioni di euro che servono per 172 interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico. Fuori da qualsiasi retorica, Torselli ci dica quale è l’atto, il decreto, […]

FIRENZE – “Torselli si arrampica sugli specchi e non risponde alla domanda centrale: dove sono i soldi per la ricostruzione? Solo in provincia di Prato si tratta di 83 milioni di euro che servono per 172 interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico. Fuori da qualsiasi retorica, Torselli ci dica quale è l’atto, il decreto, la legge in cui si danno queste risorse al territorio”: a dirlo è Diego Blasi, portavoce del Pd Toscana, che aggiunge: “A oggi non mi risulta ci sia un solo euro stanziato. Sui rimborsi alle famiglie ricordo che le risorse arrivate ai privati sono della Regione Toscana, quelle previste dal governo devono ancora arrivare, anche a causa di un emendamento pasticciato che ha bloccato 66 milioni di euro. In Toscana i danni dell’alluvione ammontano in totale a circa 2,1 miliardi di euro. Si può lavorare bene e in fretta per avere le risorse necessarie? Si può avere un decreto ad hoc come si è fatto per l’Emilia-Romagna? Il Pd è pronto a lavorare con tutti, anche con chi, come Torselli, vorrebbe farci credere di essere all’opposizione quando invece è al governo del Paese”.