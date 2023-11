Alluvione Campi: pasti caldi dalle cucine del circolo Zambra con i Cuochi dipartimento emergenza

SESTO FIORENTINO – La solidarietà non ha confini. Nella cucina del circolo Auser Nuova Zambra di Sesto Fiorentino i fornelli sono stati accesi sabato scorso per permettere all’associazione Cuochi del dipartimento emergenza Fic (Federazione Italiana Cuochi) di preparare i pasti per gli alluvionati e i volontari che stanno operando a Campi Bisenzio. Ogni giorno vengono preparati […]

SESTO FIORENTINO – La solidarietà non ha confini. Nella cucina del circolo Auser Nuova Zambra di Sesto Fiorentino i fornelli sono stati accesi sabato scorso per permettere all’associazione Cuochi del dipartimento emergenza Fic (Federazione Italiana Cuochi) di preparare i pasti per gli alluvionati e i volontari che stanno operando a Campi Bisenzio.

Ogni giorno vengono preparati 900 pasti con derrate messe a disposizione da alcuni sestesi, dalla Coop e dalle associazioni. Una vera e propria catena di solidarietà che parte con l’arrivo dei prodotti alimentari, la preparazione dei pasti e la consegna direttamente al Comune di Campi Bisenzio che poi si occupa di distribuirli ai cittadini e ai numerosi volontari.

“C’è stata una gara di solidarietà – spiega il presidente regionale di Cuochi del dipartimento emergenza, Matteo Andreoni i – molte le donazioni sia da parte di Coop Firenze che dai molti cittadini e i circoli sestesi Mcl di Quinto Alto, l’Arci di Quinto Alto e la Pubblica assistenza di Calenzano ci hanno donato una grande quantità di cibo”.

Appena si è diffusa la notizia della preparazione dei pasti sono arrivati alla cucina dell’Auser una grande quantità di derrate. “Per adesso siamo in grado di preparare i pasti – dice Andreoni – ma andando avanti con il tempo avremo di nuovo bisogno della solidarietà di tutti. Dipende molto dalla durata dell’emergenza”. Quello che serve, spiega Andreoni, sono anche i contenitori dei pasti. “Noi siamo una Aps – dice Andreoni – quanto ci arriva lo impieghiamo per l’acquisto di materiale vario per i volotnari, ma anche e soprattutto le vaschette monouso che hanno un costo molto alto. Per questo dobbiamo ringraziare Qualità e Servizi che ci ha messo a disposizione gran parte di queste vaschette e ci ha prestato la macchina per preparare i pasti termosaldati”. Per chi volesse mettere a disposizione la propria solidarietà può far riferimento ai Cuochi del dipartimento emergenza Fic. “Abbiamo bisogno di tante cose – conclude Andreoni – chi vuole può donare a questo IBAN IT68X0881171540000000610793”