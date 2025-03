Alluvione, Cna Firenze esprime vicinanza a cittadini e imprese. Cioni: “Eventi eccezionali che stanno diventando ordinari”

FIRENZE – “L’alluvione che ha colpito ieri vaste aree della Città metropolitana di Firenze – dall’Empolese alla Piana, dal Mugello alla Valdisieve, da Scandicci al Chianti – e altre zone della Toscana è l’ennesima dimostrazione di come eventi un tempo eccezionali stiano diventando sempre più frequenti. Non possiamo limitarci a contarne i danni dopo ogni emergenza: […]

FIRENZE – “L’alluvione che ha colpito ieri vaste aree della Città metropolitana di Firenze – dall’Empolese alla Piana, dal Mugello alla Valdisieve, da Scandicci al Chianti – e altre zone della Toscana è l’ennesima dimostrazione di come eventi un tempo eccezionali stiano diventando sempre più frequenti. Non possiamo limitarci a contarne i danni dopo ogni emergenza: servono interventi strutturali immediati e una costante manutenzione di fiumi, torrenti e argini per prevenire nuove tragedie”. Si esprime così il presidente di Cna Firenze Metropolitana, Giacomo Cioni, commentando il disastro che ha investito il territorio, esprimendo vicinanza a tutte le persone e agli imprenditori colpiti. “Alle imprese già provate da un contesto economico complesso si aggiunge ora la difficoltà di far fronte ai danni causati dall’alluvione. Cna è al loro fianco e ha messo a disposizione i propri uffici per fornire ogni informazione utile, comprese quelle sui risarcimenti, su cui faremo pressione affinché siano previsti al più presto. La stima dei danni subiti dalle imprese è ancora in corso, ma purtroppo è già evidente l’impatto pesante sulle attività commerciali, produttive e artigianali colpite dall’alluvione”.

Cna sottolinea che il sistema di allerta ha funzionato e che la popolazione è stata avvisata per tempo, permettendo di ridurre i rischi per l’incolumità delle persone. “Tuttavia, questo non basta: la prevenzione deve passare attraverso interventi strutturali e una manutenzione costante del territorio. Cna chiede fin da ora a Regione Toscana e Autorità di Bacino quali interventi siano previsti nell’immediato per la messa in sicurezza del territorio e per la prevenzione di futuri analoghi episodi climatici”, conclude Cioni. Per ogni informazione di natura economica sull’alluvione (dalle informazioni sugli aiuti previsti alla comunicazione dei danni subiti) gli imprenditori possono scrivere a emergenzaalluvione@firenze.cna.it o contattare gli uffici Cna sul territorio, i cui riferimenti sono disponibili sul sito www.firenze.cna.it.