Alluvione: domani “Toscana&Friends ripartiamo”, il ricavato della serata alle popolazioni alluvionate

FIRENZE – Tenere accesi i riflettori sulle popolazioni colpite dall’alluvione e portare loro un aiuto concreto. È con questo obiettivo che il Consiglio regionale ha deciso di sostenere e dare il proprio contributo al concerto “Toscana&Friends, ripartiamo” promosso da Stefano Massini, Piero Pelù e Fiorella Mannoia per domani sera, mercoledì 3 gennaio alle 21, al “Tuscany Hall” di Firenze e il cui ricavato andrà interamente alle popolazioni che a novembre hanno subito la devastazione del maltempo. L’Ufficio di presidenza, nel dettaglio, ha deciso di destinare una parte delle risorse stanziate per la Festa della Toscana a sostenere i costi organizzativi della serata e alla realizzazione di un video che ricordasse quanto accaduto in quelle drammatiche giornate del 2 e 3 novembre.

E sarà proprio l’anteprima di questo breve documentario, realizzato dai registi Roan Johnson e Lorenzo Garzella e dal titolo “Casca il cielo”, ad aprire lo spettacolo di domani sera con le testimonianze di persone che hanno visto le proprie abitazioni devastate dall’acqua e dal fango. La versione completa del documentario, invece, sarà presentata nei prossimi giorni e sarà diffusa attraverso tutti i canali di comunicazione con la finalità di mantenere viva l’attenzione su quanto accaduto e continuare a raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite. “Fin da subito abbiamo condiviso con Stefano Massini e Piero Pelù la volontà di fare qualcosa insieme e di trovare il modo perché il nostro contributo potesse andare anche oltre la serata di domani, – ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – ringrazio Roan Johnson e Lorenzo Garzella per lo straordinario lavoro che hanno fatto e tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione mettendo a disposizione il materiale video girato in quei giorni. Il nostro obiettivo è fare in modo di continuare a ricordare e aiutare, per quanto possibile, chi ha perso tutto diffondendo il video non solo sui canali del Consiglio, ma portandolo anche nei cinema e nei teatri”.

Tra i protagonisti che domani sera saliranno sul palco, Antonio Aiazzi, Bandabardò, Ginevra Di Marco & Francesco Magnelli, Dolcenera, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Paolo Jannacci con Daniele Moretto, Marco Masini, Danilo Rea, Paola Turci, Peppe Volatili. Un evento che si preannuncia ricco ed emozionante, grazie alla sensibilità degli artisti e del numeroso pubblico che ha già acquistato i biglietti. Ancora pochissimi i posti rimasti disponibili. I biglietti si possono acquistare su www.ticketone.it (telefono 892101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Info www.tuscanyhall.it .