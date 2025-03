Alluvione, Ferrer Vannetti: “Grazie ai volontari e alle istituzioni, ma ora serve un piano per la sicurezza del territorio”

FIRENZE – Le persone e le imprese toscane ancora una volta sono state colpite dalle alluvioni. Negli ultimi giorni il maltempo ha causato danni stimati in 100 milioni euro dalla Regione Toscana. Danni che in molti territori si sono sommati a quelli delle alluvioni precedenti. Questione su cui si è espresso il presidente di Confartigianato Imprese Toscana, Ferrer Vannetti: “Esprimo la mia più grande solidarietà e vicinanza alle persone colpite da questo nuovo grave evento. Un sincero grazie ai volontari, ai soccorritori, alle forze dell’ordine, che stanno portando aiuto alle persone colpite. Chiediamo alle istituzioni di procedere con massima urgenza con gli interventi necessari a mettere in sicurezza le persone e a recuperare subito le risorse per concedere i primi ristori”. Per poi aggiungere: “Serve il contributo di tutti, in risorse e competenze, per individuare un piano di opere per la sicurezza e l’adeguamento dei territori ai cambiamenti climatici; un fenomeno che ormai non è più da considerarsi eccezionale”.