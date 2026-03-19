Alluvione: liquidati dal Comune i fondi del contributo regionale

CALENZANO – Sono stati liquidati in questi giorni dal Comune i fondi del contributo regionale per i privati che hanno subito danni relativi agli eventi meteo di marzo 2025. A Calenzano sono in totale 251 i beneficiari, che hanno fatto domanda di contributo per un massimo 3mila euro, per i quali gli uffici comunali hanno istruito le […]

CALENZANO – Sono stati liquidati in questi giorni dal Comune i fondi del contributo regionale per i privati che hanno subito danni relativi agli eventi meteo di marzo 2025. A Calenzano sono in totale 251 i beneficiari, che hanno fatto domanda di contributo per un massimo 3mila euro, per i quali gli uffici comunali hanno istruito le pratiche e liquidato con i fondi stanziati dalla Regione Toscana. Per quanto riguarda invece i contributi di immediato sostegno, è attivo il portale internet per l’inserimento della rendicontazione delle spese sostenute. Sono presenti le domande la cui istruttoria di ammissibilità è stata completata dalle amministrazioni comunali. Il portale è raggiungibile al seguente indirizzo: https://protciv.cfr.toscana.it/alluvione2025. Il termine ultimo per sostenere le spese e caricare la documentazione nel portale è fissato al 31 luglio 2026. Per informazioni postemergenza.pc@regione.toscana.it.