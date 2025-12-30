Alluvione marzo 2025: pubblicati gli elenchi dei contributi

CALENZANO – E’ terminato l’iter istruttorio delle domande di contributo e la ricognizione dei danni ai privati presentate attraverso la piattaforma messa a disposizione da Regione Toscana relative all’evento alluvionale del 14 e 15 marzo 2025. Gli elenchi ammissibili al contributo regionale sono stati approvati e pubblicati oggi, 30 dicembre. Per quanto riguarda il contributo […]

CALENZANO – E’ terminato l’iter istruttorio delle domande di contributo e la ricognizione dei danni ai privati presentate attraverso la piattaforma messa a disposizione da Regione Toscana relative all’evento alluvionale del 14 e 15 marzo 2025. Gli elenchi ammissibili al contributo regionale sono stati approvati e pubblicati oggi, 30 dicembre. Per quanto riguarda il contributo regionale, sarà liquidato ai beneficiari aventi diritto a seguito dell’erogazione dei fondi da parte della Regione Toscana. Per quanto riguarda il contributo di immediato sostegno sarà competenza della Regione Toscana l’istruttoria e l’eventuale liquidazione tramite gli uffici regionali. Informazioni alla pagina del sito del Comune di Calenzano https://www.comune.calenzano.fi.it/it/page/151931.