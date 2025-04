“Alt caporalato”, tutti i numeri del progetto. Nel 2024 sanzioni per un milione e 200.000 euro

PRATO – La Polizia municipale di Prato conferma e porta avanti la collaborazione con l’Ispettorato del lavoro per quanto riguarda i controlli e gli interventi all’interno del progetto Alt Caporalato che ha l’obiettivo di prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo dei lavoratori migranti. Il progetto che è annuale, prevede che una volta al mese, per una settimana, vengano inviati ispettori dalla sede centrale sul territorio che si aggiungono al personale presente in pianta stabile nella sede di Prato-Pistoia. Gli ispettori pianificano e mettono in atto interventi giornalieri di controllo e l’unità operativa della Polizia ambientale si unisce e offre il proprio supporto negli interventi notturni. Dal 1 luglio al 31 marzo sono stati 6 questi tipi di interventi congiunti realizzati. In sostanza la Municipale ha affiancato il progetto Alt Caporalato quasi ogni volta che il progetto ha fatto tappa a Prato dimostrando grande collaborazione istituzionale.

E’ quanto emerso dalla riunione congiunta delle Commissioni consiliari 3 e 4, presiedute da Enrico Romei e Francesco Bellandi, che si è svolta ieri pomeriggio. In commissione sono stati resi noti anche altri numeri circa le attivitè della Polizia Edilizia messi in atto in nove mesi come ad esempio i 151 esposti di sopralluoghi arrivati dagli uffici comunali, i 230 sopralluoghi fatti per accertamenti, i 93 verbali amministrativi per violazione urbanistico edilizia, le 131 pratiche di abusi edilizi e ancora i 13 interventi del gruppo interforze legalità messi in atto con la prefettura e i 18 congiunti per il recupero delle imposte locali all’interno del progetto Sismico – Black friday. Il numero dei macchinari sequestrati in 9 mesi è stato di 477 unità. Per quanto riguarda le sanzioni sono state 54 per uso improprio dei locali e 7 per mancanza di agibilità dei locali produttivi. Presenti in commissione anche i tecnici dell’unità operativa abusi edilizia che hanno reso noti i numeri delle attività svolte nell’anno 2024. Sono state 332 le pratiche trattate, 161 le ingiunzioni di demolizioni emesse, 123 le sanzioni e 29 le ordinanze di adeguamento. Nell’anno 2024 sono state inflitte sanzioni per oltre 1 milione e 170.000 euro e sono stati incassati oltre 435.000 euro.