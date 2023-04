“Ambientalisti e moderati, vogliamo partecipare al cambiamento di Campi Bisenzio”: Verde è Popolare con Montelatici

CAMPI BISENZIO – Anche Verde è Popolare sostiene la candidatura a sindaco di Antonio Montelatici. E lo fa nella persona di Alessandro Nicodemi, già docente presso il Miur ed ex consigliere provinciale dei Verdi, attualmente dirigente toscano di Verde è Popolare. E’ lui, infatti,, come si legge in una nota, che “ha assunto il mandato […]

CAMPI BISENZIO – Anche Verde è Popolare sostiene la candidatura a sindaco di Antonio Montelatici. E lo fa nella persona di Alessandro Nicodemi, già docente presso il Miur ed ex consigliere provinciale dei Verdi, attualmente dirigente toscano di Verde è Popolare. E’ lui, infatti,, come si legge in una nota, che “ha assunto il mandato politico di rappresentare il partito insieme a Luigi Morelli (commissario) nella prossima, impegnativa competizione per le elezioni amministrative di Campi Bisenzio a fianco dei Liberaldemocratici, Campi Domani e Fratelli d’Italia. Crediamo che il profilo di Montelatici, uomo da sempre attivo nel volontariato e nell’associazionismo, imprenditore sensibile ai problemi della società civile, sia quello giusto per conciliare le esigenze di sviluppo del territorio con le problematiche di sostenibilità. Inoltre il suo trentennale impegno nella difesa dei valori della solidarietà cattolica sono una garanzia di vicinanza ai moderati e a quella società nella quale ci rispecchiamo e vogliamo preservare. Nicodemi è stato scelto per questo nuovo incarico in virtù della sua lunga attiva militanza ambientalista e sarà impegnato affinché Verde è Popolare acquisti quello spazio politico a garanzia e presidio su importanti temi che dovranno essere affrontati sul territorio. Ci preme ricordare che dalla sua formazione, sono molti gli ambientalisti transitati in Verde è Popolare, tra cui la nostra portavoce Paola Balducci, già deputata dei Verdi nella XV legislatura e capo gruppo in commissione giustizia. Verde è Popolare intende partecipare al cambiamento, offrendo a Campi Bisenzio una nuova visione ambientalista sotto l’insegna del pensiero moderato”.