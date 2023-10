Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio e Hidron: gli sportivi adesso sanno dove potersi curare

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro in grande stile ieri mattina per il Centro traumatologico di medicina dello sport e medicina del benessere nato da Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio con la collaborazione di Hidron che ospita la struttura. Un centro all’avanguardia, che fa dell’inclusività la propria mission e che metterà a disposizione di […]

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro in grande stile ieri mattina per il Centro traumatologico di medicina dello sport e medicina del benessere nato da Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio con la collaborazione di Hidron che ospita la struttura. Un centro all’avanguardia, che fa dell’inclusività la propria mission e che metterà a disposizione di atleti e associazioni sportive attive sul territorio una serie di professionisti e mezzi all’avanguardia. Il frutto di un grande impegno e, per Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio, il coronamento di un sogno.

Il frutto di un lavoro iniziato nel 2019 e che poi si era gioco forza fermato a causa del Covid. Ieri, invece, come ha sottolineato il presidente di Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristian Cesari, accompagnato da Filippo Biaggiotti, delegato della Misericordia di Campi Bisenzio alle società partecipate, “c’è stato il coronamento di un sogno, in una delle strutture più importanti del territorio e che da sempre fa dell’attività sportiva il proprio punto di forza”. Presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, il sindaco Andrea Tagliaferri e gli assessori Lorenzo Ballerini e Tommaso Landi, di gran parte delle società sportive attive nella Piana e, fra gli altri, da sottolineare quella di Paolo Mangini, presidente del Comitato regionale della Toscana della Lega nazionale dilettanti Figc. A fare gli onori di casa, invece, l’amministratore unico e proprietario di Hidron, Andrea Massagli: “Quello che finalmente vediamo venire alla luce è il frutto di un grande impegno e di una preziosa collaborazione, un Centro che garantirà un supporto medico e fisioterapico di rilievo alle tante società sportive che spesso riscontrano delle difficoltà quando si parla di riabilitazione e a chi pratica sport e che per raggiungere determinati obiettivi è sempre alla ricerca di professionisti che possano garantire servizi all’avanguardia”. Soddisfatto anche il sindaco Tagliaferri: “Quello che viene inaugurato è un fiore all’occhiello per tutto il territorio e che consente al Comune di Campi Bisenzio di ritagliarsi un ruolo ancora più importante all’interno di tutta la Città metropolitana”.