“Amici per sempre”: quando il cortometraggio è realizzato dagli studenti per parlare di inclusione

CAMPI BISENZIO – Un’esperienza educativa e creativa ha coinvolto gli alunni della scuola media Felice Matteucci, che si sono cimentati nella realizzazione del cortometraggio dal titolo “Amici per sempre”. Il progetto, nell’ambito del corso PN diretto dal professor Leonardo D’Amico, con il tutoraggio in aula del professor Matteo Di Padova, ha permesso a venti studenti di sperimentare il linguaggio cinematografico con una vera cinepresa. Il corto, della durata di circa trenta minuti, racconta una “storia al contrario”: quella di un ragazzo italiano inserito in una scuola cinese, un’inversione di prospettiva che stimola la riflessione sull’inclusione, l’integrazione e il valore dell’amicizia.

“Ringrazio la scuola per avere portato all’attenzione le problematiche e i sentimenti che vivono e provano molti dei nostri alunni di altra origine immaginando una situazione al contrario, con un cortometraggio davvero pieno di empatia e umanità. È la storia di molti ragazzi nelle nostre classi, che ancora oggi non sono considerate cittadini italiani per la legge, motivo per cui, anche in questi giorni di gita, per esempio, alcuni non potranno partire con i compagni – ha detto il vicesindaco Federica Petti – Campi Bisenzio è la città di tutti coloro che ne frequentano le scuole e che vivono la città. Per questo abbiamo firmato per far sì che il referendum sulla cittadinanza fosse proposto e adesso ci batteremo affinché il referendum possa cambiare finalmente la legge sulla cittadinanza”. La prima proiezione si è svolta venerdì scorso presso il Teatrodante alla presenza dello stesso vicesindaco, dell’assessore ai gemellaggi Simona Pizzirusso, del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Montalcini, Francesco Giari, e di una rappresentanza della scuola Yucai, che ha collaborato attivamente alla realizzazione del film.