Amministrative Prato, Fossi (Pd): “Uniti per Matteo Biffoni. Un mese di mobilitazione per vincere la sfida elettorale”

PRATO – “Inizia oggi un mese decisivo per il futuro di Prato. Siamo al fianco di Matteo Biffoni con convinzione e forza: la sua esperienza e la sua visione sono la garanzia di cui la città ha ancora bisogno”. A parlare così è Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, che rilancia il sostegno al candidato del centrosinistra. […]

PRATO – “Inizia oggi un mese decisivo per il futuro di Prato. Siamo al fianco di Matteo Biffoni con convinzione e forza: la sua esperienza e la sua visione sono la garanzia di cui la città ha ancora bisogno”. A parlare così è Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, che rilancia il sostegno al candidato del centrosinistra. “A Matteo e a tutta la coalizione, che si presenta unita e compatta, va il mio più sincero augurio di buon lavoro per questa campagna elettorale. Il Partito democratico sostiene fortemente Matteo e questo progetto di città: siamo pronti a confrontarci strada per strada, quartiere per quartiere. Siamo uniti e determinati: andiamo a vincere questa sfida elettorale per il bene di Prato” conclude Fossi.