Ampliamento della pista di Peretola: anche Carmignano annuncia il ricorso al Tar

CARMIGNANO – Anche il Comune di Carmignano ricorrerà al Tar dopo la pubblicazione dal Ministero dell’ambiente della Valutazione d’impatto ambientale (Via) per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze. Lo ha reso pubblico il sindaco Edoardo Prestant (nella foto), sulla scia di quanto annunciato dai Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. “Un’opera insostenibile, un progetto sbagliato», ha scritto una nota Prestanti, che ha aggiunto: «Già due sentenze, del Tar e del Consiglio di Stato, hanno bocciato il master plan della pista parallela. E non saranno sei gradi di differenza nel nuovo orientamento che possono modificare il giudizio”. “Solo una visione puramente ideologica di uno sviluppo senza limiti – ha proseguito il primo cittadino di Carmignano – è alla base dell’ostinata volontà di portare avanti un progetto antistorico, che altera fortemente l’assetto ambientale e idrogeologico della Piana, tra Firenze e Prato, interessata tra l’altro da disastrose alluvioni. Senza contare l’incremento dell’over turismo, determinato da una scelta così sciagurata”. Prestanti, che torna a ribadire la sua “incondizionata adesione” al Parco della Piana, annuncia che sarà presente alla riunione, in programma nei prossimi giorni, con gli altri Comuni per definire il percorso del ricorso al Tar.