Ampliamento dell’aeroporto, M5S: “A fianco delle amministrazioni che presenteranno ricorso al Tar”

CAMPI BISENZIO – I consiglieri del M5S di Campi Bisenzio Fabio Cassataro ed Ernesto D’Agati ribadiscono il loro no all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola. E lo fanno “sia come cittadini che una serie di con atti in consiglio comunale. L’approvazione del decreto Via da parte del Ministero è solo una prima fase, vincolata a chiare disposizioni normative e ambientali non ancora risolte. Sono ancora importanti le lacune tecniche e sostanziali sulla deroga ambientale. Ecco perché sosteniamo tutti i ricorsi che le varie amministrazioni comunali stanno predisponendo al Tar. Ribadiamo inoltre la necessità di ripensare a tutto tondo lo sviluppo della Piana fiorentina e del sistema Toscana. La battaglia non è contro lo sviluppo delle infrastrutture; come qualcuno vorrebbe lasciare passare, ma contro quell’idea miope di progresso che punta a mercificare le città al turismo consumista, disarticolare le funzioni dei territori, drenare ingenti investimenti pubblici, e ipotecare il futuro ambientale della Piana. Resta fermo che il nostro impegno continuerà nella direzione di uno sviluppo sostenibile dei territori insieme a tutte le forze civiche che condividono questa scelta”.