Anatra soccorsa nel traffico: intervento della Polizia locale nel viale Leonardo da Vinci. Affidata al Centro di Galceti

PRATO – E’ stata salvata dall’intervento della Polizia locale un’anatra selvatica che stamani, intorno alle 9, si trovava a lato della carreggiata nel viale Leonardo da Vinci, direzione Firenze, nei pressi di via Nenni: la presenza dell’animale, non in grado di volare perché probabilmente ferito, è stata segnalata alla Centrale Operativa da diversi automobilisti per il pericolo rappresentato per sé e per la sicurezza stradale. Una pattuglia motociclistica è immediatamente intervenuta, individuando il volatile che nel frattempo si era spostato all’interno del sottopasso Nenni. Lì gli agenti sono riusciti a recuperare l’anatra, che è stata quindi affidata al personale del Centro di Scienze Naturali di Galceti, dove riceverà le cure necessarie e sarà sottoposta agli accertamenti veterinari del caso.