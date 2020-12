Anche il Pd di Campi Bisenzio aderisce a “Solidarietà in circolo”: come fare per aiutare chi vive in situazioni di fragilità

CAMPI BISENZIO – Anche il Pd di Campi Bisenzio aderisce a “Solidarietà in circolo”, la campagna nazionale per la raccolta alimentare lanciata dal partito per dare un aiuto concreto a chi vive situazioni di fragilità. A Campi Bisenzio la raccolta avverrà questo fine settimana, da venerdì a domenica, e sarà dislocata in tre diversi punti del territorio: San Donnino, Campi centro e La Villa. “Abbiamo pensato che essere presenti su più punti fosse il modo migliore per venire incontro ai cittadini che vogliono partecipare all’iniziativa – spiegano dalla segreteria del Pd di Campi – e questo sarà possibile grazie all’impegno dei nostri volontari che hanno aderito subito e con grande entusiasmo all’iniziativa. Un ringraziamento poi va anche ai circoli che ci ospiteranno per la loro disponibilità “. A spiegare lo spirito dell’iniziativa è proprio il Pd nazionale: “Non è vero che la pandemia è uguale per tutti, – si legge nel comunicato di lancio della campagna – non è vero che le difficoltà sociali ed economiche del precario, del disoccupato, dell’operaio e del piccolo artigiano sono le stesse di chi, dalla crisi, si è persino arricchito. Per questo abbiamo il dovere di mobilitarci, di non lasciare indietro nessuno, di dare il buon esempio”. E ancora: “Con la campagna “Solidarietà in circolo” passiamo all’azione concreta, mettendo a disposizione i nostri circoli, i nostri volontari per una raccolta alimentare rivolta alle persone e alle famiglie in difficoltà. I nostri circoli del Pd raccoglieranno beni alimentari di prima necessità per destinarli, in accordo con le associazioni di volontariato, in collaborazione con gli enti locali, a chi ne ha bisogno”. A Campi i beni alimentari raccolti saranno destinati al sistema distribuzione coordinato dalla Caritas con l’aiuto di Misericordia e Pubblica Assistenza. I cittadini che vorranno partecipare all’iniziativa possono portare: pasta, riso, olio, passata di pomodoro, verdure in scatola (piselli, fagioli, legumi, eccetera), tonno in scatola, zucchero, latte confezionato, panettoni, biscotti, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e della casa in uno dei tre punti di raccolta. Questi i giorni e gli orari in cui i volontari saranno presenti nei vari punti: alla Casa del Popolo di San Donnino venerdì dalle 9 alle 12, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle 12; presso la sede del Pd in piazza Matteucci e al Circolo Adelindo Bacci a La Villa venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 alle 12.