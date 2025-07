Andrea Bargi è campione italiano di Jiu Jitsu. E il Comune di Poggio a Caiano lo premia

POGGIO A CAIANO – E’ stato premiato in Comune l’atleta poggese Andrea Bargi. Cintura nera di Jiu Jitsu, è da poco reduce dalla vittoria al campionato italiano dove si è aggiudicato il primo posto (pesi leggeri, categoria Mater 2). Lo scorso anno, Bargi aveva vinto il campionato italiano di Jiu Jitsu come cintura marrone nella categoria Master 1 e si allena presso la “Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord”. Andrea Bargi è stato premiato dal sindaco Riccardo Palandri e dell’assessore allo sport Piero Baroncelli per i suoi meriti sportivi. Insieme ai due amministratori era presente anche il consigliere comunale Alessandro Mancini. Il campione ha raccontato brevemente cos’è il Jiu Jitsu, sottolineando che questa disciplina sta crescendo molto nell’ultimo periodo anche per le donne, usata come difesa personale. “Si tratta di uno sport – ha spiegato Bargi – che non ha limiti di età: si può andare dai 5 fino agli oltre 60 anni”. Il sindaco Palandri, l’assessore Baroncelli e il consigliere Mancini si sono complimentati con Bargi che tiene alto, nell’ambito dello sport, il nome di Poggio a Caiano a livello nazionale e gli hanno consegnato una medaglia per meriti sportivi e una pergamena.

(Nella foto da sinistra: il consigliere Mancini, l’assessore Baroncelli, il campione Bargi e il sindaco Palandri)