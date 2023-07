Andrea Paone alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Il sadismo dei medici, Dio e il suo maschilismo, i problemi esistenziali dei Vip… Questo e molto altro per “Invendibile”, l’esilarante spettacolo di stand up comedy che vede protagonista il comico livornese Andrea Paone, venerdì 7 luglio nel cortile della Biblioteca Ragionieri. La serata (alle 21.15) è a ingresso libero, info e prenotazioni online su https://bit.ly/palco23 o via telefono al numero 055 4496851. Con “Invendibile”, Andrea Paone affronta la quotidianità con tutte le sue sfumature, spesso drammatiche e opportunamente rielaborate. Andrea Paone è un comico, autore e attore cresciuto a Livorno. Dopo aver girato lo Stivale in lungo e in largo, il nuovo tour ha fatto tappa anche negli Usa, in Francia, in Australia. Ma non a Pisa. Con “Tutto Molto Sbagliato” su Prime Video è stato il primo stand-up comedian italiano a finire sulla piattaforma americana con un singolo special. Successo bissato con “Nel Nome di Niente”, in distribuzione in 180 Paesi. “Stavo bene, prima di conoscermi” è il suo esordio letterario per Contrabbandiera Editrice.