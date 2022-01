Angela Bagni, solidarietà a 360 gradi dopo l’ignobile scritta offensiva: “Scritta vergognosa e sessista”

LASTRA A SIGNA – Dopo l’ignobile scritta nei confronti del sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, per la vicenda di via di Carcheri, sono arrivate anche oggi altre testimonianze di solidarietà nei suoi confronti. “Con Angela sempre e comunque, – dice il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – la vergognosa offesa rappresenta un’offesa a […]

LASTRA A SIGNA – Dopo l’ignobile scritta nei confronti del sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, per la vicenda di via di Carcheri, sono arrivate anche oggi altre testimonianze di solidarietà nei suoi confronti. “Con Angela sempre e comunque, – dice il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – la vergognosa offesa rappresenta un’offesa a tutto il nostro territorio. Piena solidarietà a un sindaco e a una donna che con la sua devozione e con il suo amore per tutto il territorio delle Signe rappresenta un esempio di capacità e di dedizione nei confronti della nostra comunità”.

“Tutta la mia solidarietà alla collega Angela Bagni, sindaca di Lastra a Signa, – ha detto il sindaco di Campi, Emiliano Fossi – vittima di questo attacco vigliacco e sessista. Le parole che si usano sono lo specchio di ciò che siamo, che pena per chi ha fatto questa scritta. Siamo tutti con te”.

“La Lega Salvini premier della Piana Fiorentina, a nome di Federico Bussolin, responsabile provinciale, e Alessandro Salvadori, coordinatore della Piana Fiorentina, – si legge in una nota – esprime piena solidarietà al primo cittadino di Lastra a Signa Angela Bagni, per l’atto vile e ingiurioso a cui è stata sottoposta. La nostra politica respinge in toto tali atti denunciandoli ed esprimendo totale sdegno. Ne comprendiamo il significato proprio perché spesso vittime di gesti antidemocratici ed offensivi.

“Ho conosciuto Angela in campagna elettorale tanti anni fa, – dice Antonio Montelatici, consigliere comunale a Palazzo Vecchio del Gruppo centro – prima come mandatario elettorale di Emiliano Fossi, poi di Monia Monni. Qualche tempo dopo, da presidente della Fondazione San Sebastiano, avendo quest’ultima una Rsd nel Comune di Lastra a Signa, ci siamo rincontrati, sia istituzionalmente che in momenti conviviali. Angela è una persona per bene, gioviale, umile, educata, attenta ai meno fortunati, rispettosa del proprio avversario, attaccata al proprio territorio: in poche parole, il sindaco che tutti vorrebbero. Sono sconcertato e arrabbiato per l’infamia che ti è stata rivolta. Per questo di dico: “non ragionar di loro ma guarda e passa”. Spero che presto possano identificare l’autore o gli autori di questo vile gesto, perché nessuno può permettersi di offendere una persona brava e onesta come te. Vicinanza ad Angela Bagni, sindaca di Lastra a Signa”.