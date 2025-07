Animali d’affezione: approvata la legge per la tumulazione con il proprietario 

FIRENZE – Animali d’affezione: passa a maggioranza la nuova legge regionale che ne permette la tumulazione nei loculi dei proprietari. La proposta vede come primo firmatario il vicepresidente della commissione sanità, Andrea Ulmi (Gruppo Misto–Merito e lealtà) e porta anche le firme di Elena Meini, Giovanni Galli, Massimiliano Baldini, Marco Landi (Lega), Marco Casucci (Gruppo Misto-Merito e lealtà). La nuova legge è stata illustrata in Aula dal presidente della commissione Sanità, Enrico Sostegni (Pd): “La commissione ha fatto un lavoro di sistemazione del testo. Si tratta di una norma molto semplice, che permette la tumulazione delle ceneri dell’animale d’affezione nella tomba o nel loculo del proprietario, su richiesta del proprietario stesso o degli eredi. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell’animale di affezione sono a carico dei soggetti richiedenti”. La tumulazione nello stesso loculo o tomba, secondo i proponenti rappresenta “un atto di civiltà e di sensibilità che va incontro ad esigenze affettive di molti cittadini garantendo al tempo stesso la tutela dell’igiene pubblica, della salute della comunità e dell’ambiente”.

“Giunge a compimento l’iter di questa proposta di legge a mia prima firma, – ha dichiarato Ulmi – il rapporto affettivo che si può creare tra una persona e il proprio animale, sia un cane, un gatto, ma anche un coniglio o un pappagallo, molto spesso diventa una relazione assoluta, specie nel caso di molti anziani, che si trovano a vivere in una condizione di solitudine”. Il nuovo vicepresidente dell’Assemblea, Diego Petrucci, ha annunciato l’intenzione di non esprimere il voto, “come ho già fatto in commissione, con profondo rispetto per questo provvedimento e pur vivendo in simbiosi con il mio cane”. Il vicecapogruppo Andrea Vannucci ha annunciato che del Partito Democratico “lascia libertà a ogni consigliere di esprimersi secondo la propria sensibilità, anche dopo aver esaminato il provvedimento in commissione, con il lavoro di attenta revisione che è stato fatto”. Hanno quindi votato a favore i consiglieri Vannucci, Anselmi, Gazzetti, Melio, Sostegni, Capirossi, Mercanti, Merlotti, Paris, Puppa, Rosignoli, Spadi (Pd), Noferi (Gruppo misto- Alleanza Verdi e Sinistra), Galletti (M5s), Bartolini, Galli, Baldini (Lega), Ulmi, Casucci (Gruppo misto-Merito e lealtà); si sono astenuti Ceccarelli, Giachi, Martini, Pieroni e Bugliani (Pd); i consiglieri di Fratelli d’Italia Fantozzi, Petrucci e Bianchini non hanno espresso il voto.