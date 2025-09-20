Animali, una brochure per il loro benessere. Con tante informazioni utili

CARMIGNANO – Una brochure “per i nostri amici animali”. Numeri utili per la salute e la cura di compagni fidati: è quella curata da Francesca Napolitano, consigliera speciale del sindaco Edoardo Prestanti per le questioni legate al benessere degli animali. “Quante volte ci è capitato di trovare e/o soccorre un animale?”, recita così la terza di copertina della brochure a due facce ideata da Napolitano ed edita dal Comune, che parte dal presupposto che “non è facile individuare l’ente preposto da chiamare”. La brochure intende, infatti, essere “un modo per informare e sensibilizzare i cittadini alla salvaguardia dei nostri amici animali e del nostro immenso patrimonio faunistico”, in un territorio dove forte è la loro presenza. I numeri utili, con relative e-mail, compresa quella di Napolitano (fnapolitano@comune.carmignano.po.it), sono, per il Comune, quelli dell’ufficio Ambiente (ambiente@comune.carmignano.po.it; 055 8750244-237) e della Polizia municipale (poliziamunicipale@comune.carmignano.po.it, 055 8712279), ma sono anche quelli delle Guardie edcozoofile Enpa (ggzz.enpa@comune.carmignano,po.it; ggzz.firenze@enpa.org; 055 3891834).

La brochure contiene indicazioni a cui rivolgersi, h 24, in caso di ritrovamento di un animale ferito o vagante (Sos animali 345 32210066); di uccelli o pipistrelli (Centras Empoli 377 2406976; Lipu Mugello 347 8781971); di animali feriti o i in difficoltà (112); di pappagalli (Laboratorio salvaguardia ambiente 392 9772104); di specie esotiche, testuggini o rettili (nucleo Carabinieri Cites 055 3397842). La brochure contiene, infine, un appello-richiesta, “dona il tuo tempo”, perché, se si vuole, “sono tante le associazioni che recuperano e soccorrono animali”: Coordinamento associazioni animaliste Regione Toscana (339 4972440); canile “Il Rifugio” (342 8600965); oasi felina “La Bogaia” (351 7862930); Cetras Empoli (377 2406976); Oltre Odv (392 1697881).