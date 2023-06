Anno scolastico 2023/2024, aperte le iscrizioni per il pre e post scuola a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Sono aperte le iscrizioni al servizio di pre e post scuola per il prossimo anno scolastico per i bambini che frequenteranno le scuole d’infanzia e primarie di Lastra a Signa. Il modello di iscrizione è pubblicato sito web del Comune di Lastra a Signa e per fare domanda c’è tempo fino al […]

In tutti i plessi scolastici il servizio sarà adeguato all’orario di ingresso e di uscita delle scuole definito dall’Istituto Comprensivo di Lastra a Signa e potrà essere svolto indicativamente per il pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30 e per il post-scuola dalle 16.30 alle 17.30. Ciascun servizio potrà essere attivato solo con il raggiungimento di almeno 7 iscritti. Il modello di domanda deve essere presentato per via telematica tramite portale delle istanze on line (https://istanze.comune.lastra-a-signa.fi.it/istanze/) cliccando sull’apposito bottone “Domanda pre – post scuola 2023/2024” e poi autenticandosi attraverso Spid\Cns. Per informazioni, scrivere una e-mail all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it oppure telefonare al numero 055 3270114.