Anpi Campi Bisenzio: “Il 2 giugno non è solo una data: è una scelta. E quest’anno si celebra anche a tavola”

CAMPI BISENZIO – “C’è un momento, ogni anno, in cui una comunità si ritrova per ricordare chi siamo e da dove veniamo. A Campi Bisenzio, questo momento prende forma attorno a una tavola imbandita, a volti amici, a storie che si intrecciano tra passato e presente”: a dirlo è l’Anpi Campi Bisenzio Lanciotto Ballerini che, […]

CAMPI BISENZIO – “C’è un momento, ogni anno, in cui una comunità si ritrova per ricordare chi siamo e da dove veniamo. A Campi Bisenzio, questo momento prende forma attorno a una tavola imbandita, a volti amici, a storie che si intrecciano tra passato e presente”: a dirlo è l’Anpi Campi Bisenzio Lanciotto Ballerini che, in occasione della festa del 2 giugno, martedì prossimo, alle 12, “invita tutta la cittadinanza presso il circolo di via Cellerese, sede dell’associazione Vivere il Rosi, per un appuntamento che è molto più di un semplice pranzo: “A pranzo per la Costituzione”. Un’iniziativa – spiegano – che unisce memoria, partecipazione e tradizione, riportando al centro i principi fondanti della Repubblica italiana. Tortelli al ragù e arista con patate, la semplicità di un antipasto toscano: il menù completo, con acqua, vino e caffè, è proposto al contributo di 20 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 12 anni, con varianti vegetariane e vegane disponibili su prenotazione”.

Dopo pranzo, la festa continua con il gruppo di musica popolare Maggiallegri, seguiti da una lotteria con premi offerti dalla sezione soci Coop di Campi Bisenzio. “Dietro a questo evento – aggiungono – c’è una rete viva e attiva: l’organizzazione è resa possibile grazie alla collaborazione con Auser Vivere il Rosi, Spi Cgil Lega Teresa Noce, Anpi Calenzano e sezione soci Coop di Campi Bisenzio, con il patrocino del Comune di Campi Bisenzio. Un lavoro collettivo che dimostra come la partecipazione sia ancora oggi il cuore pulsante del territorio. I posti sono limitati e la partecipazione è possibile solo su prenotazione: 339 2408057 (anche WhatsApp) oppure 055 8969331.