Anteprime, green pass e biglietti online: al cinema Grotta nell’arena giardino e nelle sale

SESTO FIORENTINO – Caldo torrido e città semivuote, ma per fortuna la sera si può stare al fresco guardando un film della stagione cinematografica più recente, nell‘arena giardino Grotta. Dopo il periodo di chiusura dei cinema a causa della pandemia, le visioni collettive nelle sale cinematografiche sono riprese e l’arena giardino Grotta oltre a proporre film di qualità permette anche di stare al fresco dopo una giornata di caldo intenso.

“Le proiezioni sono continue da giugno – racconta Marco Conti titolare del multisala Grotta – quello che si registra è la presenza di molti adulti che sono tornati con soddisfazione al cinema. In questo periodo in programmazione ci sono film di qualità e in agosto abbiamo cinque anteprime. Registriamo invece, l’assenza di film per ragazzi e film commerciali perché non sono usciti per il lockdown. O film come l’ultimo 007 che non è uscito per un anno e mezzo perché per il lancio non ha voluto affidarsi alle varie piattaforme”. Insomma il cinema dopo la riapertura è ritornato ad essere uno dei punti di riferimento per molte persone.

“Soprattutto adulti – spiega Conti – mentre bisogna rieducare i giovani e i giovanissimi a ritornare al cinema”. Intanto anche le sale cinematografiche si aggiornano con le nuove normative: biglietti online, oramai già da tempo e “Green pass”. ” Nessun problema per Green pass – dice Conti – chi frequenta il cinema sono quasi sempre adulti, quasi tutti vaccinati, presentano la Green pass ed è un attimo perchè spesso preferiscono acquistare il biglietto online e in quel caso i dati vengono lasciati con l’acquisto per cui i tempi non si allungano”.

Per gli appassionati di cinema questa sera 11 agosto l’arena giardino Grotta propone l’anteprima Nowhere Special, domani 12 agosto Emma Stone è Crudelia, mentre venerdì 13 si potrà vedere il film “Cosa sarà”. Sabato 14 e domenica 15 agosto in anteprima “Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di Morto”.

Lunedì 16 agosto Rifkin’s Festival, mentre il 17 agosto il vincitore del Premio Oscar miglior sceneggiatura originale Una donna promettente e il 18 agosto Quo Badia, Aida?, giovedì 19 agosto sarà la volta del candidato a 6 Oscar “Minari”, mentre venerdì 20 agosto Jungle Cruise e il 21 agosto Lacci.