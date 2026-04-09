Anti discriminazioni: teatro, spettacoli, laboratori per la rete Re.a.dy

LASTRA A SIGNA – Teatro, spettacoli, laboratori: dal 13 aprile un programma di eventi dedicati a bambini e ragazzi per esplorare il valore dell’unicità e delle relazioni. L’iniziativa è promossa nell’ambito della Rete Re.a.dy, rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere di cui il nostro Comune fa parte. […]

LASTRA A SIGNA – Teatro, spettacoli, laboratori: dal 13 aprile un programma di eventi dedicati a bambini e ragazzi per esplorare il valore dell’unicità e delle relazioni. L’iniziativa è promossa nell’ambito della Rete Re.a.dy, rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere di cui il nostro Comune fa parte. Il programma di iniziative partirà lunedì 13 aprile alle 16.30 con il primo dei due spettacoli realizzato con il teatrino Kamishibai, Pinocchio: Corpo di Legno. La vicenda del ciocco di legno che diventa prima burattino e poi bambino, infatti, può aiutare a trovare un nuovo senso di comunione e parentela con la natura, a rassicurare piccoli (e grandi) che l’amore rimane tale anche se piccoli (e grandi) fanno moltissimi errori. Martedì 21 aprile, sempre alle 16.30, il secondo spettacolo sarà Come schiume del mare: la Sirenetta in bicicletta,giocare con la fiaba di Andersen per parlare di rapporto coi genitori, curiosità e crescita. Entrambi gli eventi, a cura di InQuanto Teatro, si terranno ai Giardini del Centro Sociale in via Togliatti (in caso di pioggia saranno spostati nella Sala Ragazzi della biblioteca). Ricordiamo che la tecnica del Kamishibai è una forma di narrazione molto antica, nata quasi mille anni fa in Giappone, che sfrutta un piccolo teatro di legno dove vengono mostrati, uno dopo l’altro, i disegni che accompagnano la storia. A seguito delle iniziative sarà offerta una merenda in collaborazione con il Centro Sociale.

Il terzo appuntamento è un laboratorio di educazione affettiva dedicato a genitori e figli “I gesti che parlano, le parole che abbracciano”, tenuto dall’educatrice teatrale Enrica Pecchioli: uno spazio protetto e creativo per esplorare emozioni, relazioni e comunicazione attraverso il linguaggio del teatro. Il laboratorio si terrà il 18 aprile al Teatro delle Arti ed è aperto a due fasce d’età: dalle 9 alle 11 per i bambini dai 6 ai 10 anni e dalle 11.30 alle 13.30 per i bambini e ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Per prenotazioni è possibile mandare un messaggio whatsapp al numero 3334752874.

“Ritengo fondamentale – ha spiegato l’assessore alle pari opportunità Francesca Tozzi – lavorare sull’inclusione, sull’identità e sulle relazioni affettive fin dall’infanzia. Le iniziative proposte come il teatro kamishibai e i laboratori di educazione affettiva per genitori e figli offrono a bambini, ragazzi e famiglie strumenti concreti per conoscere se stessi, rispettare le differenze e costruire legami basati su ascolto ed empatia. Promuovere queste esperienze significa investire nella crescita di cittadini consapevoli e in una comunità più equa, partecipativa e inclusiva, in cui ognuno possa sentirsi valorizzato e riconosciuto. Desidero ringraziare la rete Re.a.dy. per il prezioso supporto, senza il quale queste iniziative non sarebbero state possibili, e per l’impegno costante nella promozione di diritti e inclusione”.