Antibiotici, due conferenze per il loro corretto uso

LASTRA A SIGNA – L’uso responsabile degli antibiotici può contribuire a contrastare i batteri resistenti responsabili di malttie infettive non curabili e contrastare l’antibiotico resistenza. Per questa ragione i Comuni di Signa e Lastra a Signa in collaborazione con l’Aft Le Signe hanno deciso di aderire alla campagna per uno corretto degli antibiotici. In programma due incontri: venerdì 10 novembre, ore 17.30, alla saletta soci Coop di Lastra a Signa; mercoledì 15 novembre, ore 21.15, alla Sala Blu di Signa (via degli Alberti). Agli incontri saranno presenti Angela Bagni sindaco di Lastra a Signa, Giampiero Fossi sindaco di Signa, la dottoressa Anna Di Natale coordinatrice Aft e medici di medicina generale. Tre i principali consigli per un uso corretto degli antibiotici: solo su prescrizione medica, solo per curare malattie e non prevenirle, no per curare influenza o raffreddori.