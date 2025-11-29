Antica fiera, il sindaco Prestanti taglia il nastro del tradizionale appuntamento che “mette in mostra Carmignano”

CARMIGNANO – “E’ la nostra vetrina”. Il sindaco Edoardo Prestanti ha aperto stamani, con i colleghi di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, e Signa, Giampiero Fossi, l’Antica fiera: tre giorni di iniziative, tra oggi, domani e martedì 2 dicembre. “Non ci sono solo i prodotti della nostra terra – dice l’assessore allo sviluppo economico e […]

CARMIGNANO – “E’ la nostra vetrina”. Il sindaco Edoardo Prestanti ha aperto stamani, con i colleghi di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, e Signa, Giampiero Fossi, l’Antica fiera: tre giorni di iniziative, tra oggi, domani e martedì 2 dicembre. “Non ci sono solo i prodotti della nostra terra – dice l’assessore allo sviluppo economico e all’agricoltura Dario Di Giacomo – in questo tradizionale appuntamento. Durante la fiera, infatti, ancora di più quest’anno, Carmignano ospita produttori e specialità che appartengono ad altri territori, che hanno un rapporto col nostro contesto ambientale e socio-culturale”. E non a caso l’Antica fiera, promossa da Comune e Pro Loco, con il sostegno di Chianti Banca, si è aperta con il taglio inaugurale del nastro su “Le piazze dei sapori”, il mercato dell’olio nuovo e dei prodotti gastronomici di Carmignano, in piazza Matteotti e in piazza Vittorio Emanuele II; scenario a cui si affiancano il mercatino, alle Cantine Niccolini, “Io creo Natale!”, mostra mercato dell’ingegno femminile; la Fiera di beneficenza e ri-circolo (Asd Baol, Cooperativa Humanitas, Circolo 11 Giugno); la fattoria con gli animali da stalla e da cortile sul retro del Palazzo comunale; il convegno, a cura di BioDistretto Montalbano, nel Salone consiliare, “Dall’agricoltura all’agroecologia”, il cui sottotitolo “tutela ambientale, sana alimentazione, valore del lavoro contadino” è stato al centro delle relazioni del professor Federico Preti (Unifi-dipartimento di Agraria), dell’agronomo Simone Randelli, del presidente di Slow Food Toscana Massimo Rovai.

I tre giorni dell’Antica fiera, come da consuetudine, sono pieni di performance di ogni genere: falconieri, laboratori, degustazioni, burattini, visite guidate al piccolo Museo della vite e del vino, libri, musica con l’orchestra La nuova Pippolese, trekking e, ovviamente, tante delizie e tanti prodotti tipici. Da tradizione anche la sfida culinaria di domani, domenica 30 novembre (alle 11.45), nel salone consiliare, con il sindaco Prestanti impegnato ai fornelli con il collega Matteo Arcenni di Terricciola. Domani, inoltre, domenica 30 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, funzionerà anche un servizio navetta, gratuito e continuato, dal parcheggio a La Serra al parco museo Martini di Seano, e viceversa.