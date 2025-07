Aperta al traffico via Prunaia, il sindaco Tagliaferri: “Alleggerirà la viabilità su via Buozzi”

CAMPI BISENZIO – E’ stata ufficialmente aperta al traffico (in direzione Osmannoro, quindi a senso unico) la nuova via Prunaia, arteria strategica per il miglioramento della viabilità nell’area est del Comune di Campi Bisenzio. Il tracciato, che si estende dall’incrocio con via Palagetta fino al sottopasso autostradale di Ponte a Maccione, era stato realizzato nella […]

CAMPI BISENZIO – E’ stata ufficialmente aperta al traffico (in direzione Osmannoro, quindi a senso unico) la nuova via Prunaia, arteria strategica per il miglioramento della viabilità nell’area est del Comune di Campi Bisenzio. Il tracciato, che si estende dall’incrocio con via Palagetta fino al sottopasso autostradale di Ponte a Maccione, era stato realizzato nella passata consiliatura, ma mai aperto al traffico a causa dell’assenza delle opere di compensazione idraulica necessarie. In seguito all’alluvione del novembre 2023, la strada ha subito danni significativi, oggetto di un intervento di ripristino e messa in sicurezza.

“L’apertura di via Prunaia, attesa da anni, – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – è il risultato di un lavoro per il quale abbiamo dovuto affrontare numerosi ostacoli. La precedente amministrazione, infatti, aveva realizzato la strada senza completare le opere di compensazione idraulica e portare a termine i lavori indispensabili per la sua riapertura. Ringrazio l’ assessore Landi e gli uffici perchè, nonostante queste criticità e i pesanti danni causati dall’alluvione del 2023, siamo riusciti a superare le difficoltà, restituendo alla città una strada che, siamo sicuri, alleggerirà la viabilità su via Buozzi”.

L’intervento è stato completato attraverso la riqualificazione completa della sede viaria e delle pertinenze; l’installazione di un impianto di illuminazione pubblica; la pulizia e sistemazione del fosso laterale sul lato San Donnino e la messa in opera di un sistema automatico di barriere e segnalazione semaforica per la gestione degli allagamenti nel sottopasso.