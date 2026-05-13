Aperti i casting per il film “Curtino”

PRATO – Entrano nel vivo le attività legate alla realizzazione del film ‘Curtino. Amori e dolori del giovane Malaparte’, il progetto cinematografico dedicato all’infanzia e all’adolescenza di Curzio Malaparte che nei prossimi mesi vedrà Prato trasformarsi in set cinematografico. Sono infatti ufficialmente aperti i casting per alcune delle figure principali del film diretto dal regista […]



PRATO – Entrano nel vivo le attività legate alla realizzazione del film ‘Curtino. Amori e dolori del giovane Malaparte’, il progetto cinematografico dedicato all’infanzia e all’adolescenza di Curzio Malaparte che nei prossimi mesi vedrà Prato trasformarsi in set cinematografico. Sono infatti ufficialmente aperti i casting per alcune delle figure principali del film diretto dal regista Massimo Smuraglia e che ha coinvolto Walter Bernardi, autore del libro “Curzio Malaparte. Un ‘maledetto’ pratese di ieri raccontato ai toscani di oggi”, e Gabriele Marco Cecchi, sceneggiatore e docente di scrittura cinematografica.



La selezione, promossa da Rio Film insieme alla scuola di cinema Anna Magnani, è rivolta a bambini toscani e pratesi, anche senza precedenti esperienze nel mondo della recitazione, ma solo predisposti al lavoro davanti alla telecamera. Nel dettaglio, la produzione è alla ricerca di giovani interpreti per i personaggi di: Curzio 8 anni, Sandro 11 anni, Mimma 9 anni, Umbertina 7 anni e Maria 5 anni. L’apertura dei casting si svolgerà sabato 30 maggio, dalle ore 10 alle 19, presso Manifatture Digitali Cinema, teatro Nuti, in via Santa Caterina 11 a Prato. L’orario delle selezioni sarà così suddiviso: dalle ore 10 alle 14 si svolgeranno i provini per i ruoli di Curtino e Sandro, mentre dalle 15 alle 19 quelli per i personaggi di Mimma, Umbertina e Maria. Per partecipare sarà obbligatoria la presenza di un genitore o di un tutore legale.



La produzione specifica inoltre che si tratta di un lavoro retribuito e che il periodo delle riprese è previsto tra settembre e novembre 2026. Il progetto cinematografico dedicato a Malaparte rappresenta una delle produzioni culturali più attese sul territorio pratese e si inserisce all’interno di un percorso di valorizzazione della figura dello scrittore e giornalista legato alla città. Il film, che sarà realizzato grazie al finanziamento della Regione Toscana, Coop e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Estra, racconterà infatti gli anni giovanili di Curzio Malaparte, soffermandosi sulla sua crescita tra Prato e il contesto sociale e culturale del primo Novecento. Negli ultimi mesi sono già stati organizzati incontri, seminari ed eventi pubblici dedicati alla figura dello scrittore, in vista dell’avvio delle riprese proprio per avvicinare la cittadinanza al progetto e alla scoperta dello stesso. Per informazioni sui casting è possibile contattare il numero 347/7909133, anche WhatsApp, oppure scrivere all’indirizzo mail scuolacinemamagnani@gmail.com.