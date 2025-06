Aperto al centro commerciale Il Parco IperTosano

CALENZANO – Ha aperto il nuovo supermercato Ipertosano nel centro commerciale Il Parco di Calenzano dopo alcuni mesi dalla chiusura del Carrefour. La nuova insegna si estende su uno spazio complessivo di 14mila metri. L’area vendita di soli prodotti alimentari è stata completamente rinnovata con alcune esperienze innovative sul territorio toscano. La sede centrale del Gruppo Tosano è a Cerea, in provincia di Verona e quello di Calenzano è il primo “iper” aperto in Toscana, mentre è già presente in altre regioni italiane. Ipertosano punta sulla convenienza e sulla qualità dei prodotti gran parte dei quali provengono da fornitori toscani

Oltre 60.000 referenze, dai reparti freschi con prodotti locali e nazionali, ortofrutta, macelleria, pescheria, gastronomia, cucina, salumi e formaggi, agli alimentari confezionati per ogni esigenza, ai surgelati, alle corsie di vini e birre che vantano una selezione senza eguali da tutta Italia e dal mondo. Accanto si trovano i reparti di panettera e pasticceriia artigianale con prodotti freschi preparati ogni giorno direttamente in punto vendita. Grande assortimento anche di prodotti etnici, per vegetariani e vegani, per intolleranze e benessere alimentare ed un fornitissimo settore dedicato a pulizia, igiene e bellezza, parafarmacia ed un ricchissimo assortimento di alimenti ed accessori per animali. Nei 200 metri di banchi del fresco anche una novità: si potranno acquistare prodotti come carne e pesce e farli cucinare per ritirarli al termine della spesa, all’interno del supermercato, infatti, è presente una cucina che permette questo servizio. Altra curiosità è il distributore di fette di ananas: ciascuno potrà confezionarsi il numero di fette di ananas che ritiene opportuno. Un sistema di refrigerazione permetterà alla chiusura di non spostare i prodotti freschi dalla loro collocazione.

Cambia anche il fai da te: i clienti potranno scegliere i prodotti non imbustati, ma ad aiutarli sarà un “fruttivendolo”. Le novità all’interno del supermercato sono molte. Tra queste anche un’infinità di prodotti sia in confezioni maxi che da single. Non ci saranno fidelity card o volantini promozionali: è una scelta del Gruppo che preferisce tenere calmierati i prezzi dei prodotti. Con la riapertura del supermercato sono stati assorbiti i dipendenti dell’altro marchio e nello stesso tempo sono state effettuate nuove assunzioni: 250 le persone che vi lavorano. Completamente rinnovato anche il sistema di accessi e parcheggi del centro commerciale, mentre è in fase di costruzione un nuovo parcheggio coperto con apertura al pubblico prevista per la fine dell’estate.