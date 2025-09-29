Aperto al Coop Sesto il Punto Digitale Facile

SESTO FIORENTINO – Il Punto Digitale Facile è ora presente all’interno del centro commerciale Ipercoop di via Petrosa nello spazio Bibliocoop al piano terra del Centro Sesto. Lo sportello, gesito da Coop 21, sarà il punto dove ottenere informazioni, e aiuto pratico ai servizi digitali. I Punti Digitale Facile aiutano il cittadino a gestire la […]

SESTO FIORENTINO – Il Punto Digitale Facile è ora presente all’interno del centro commerciale Ipercoop di via Petrosa nello spazio Bibliocoop al piano terra del Centro Sesto. Lo sportello, gesito da Coop 21, sarà il punto dove ottenere informazioni, e aiuto pratico ai servizi digitali. I Punti Digitale Facile aiutano il cittadino a gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti on line, utilizzare i propri servizi bancari, l’app Io o accedere all’anagrafe della popolazione residente. Senza dimenticare il supporto pratico e dedicato anche su altri servizi, come la dichiarazione dei redditi precompilata, l’abbonamento per il trasporto pubblico locale, i servizi previdenziali o quelli assistenziali. Obiettivo del progetto è quello di accrescere le competenze digitali per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. L’avvio dei Punti Digitale Facile rientra in un più ampio progetto promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a raggiungere almeno due milioni di cittadini entro il 2026, grazie a tremila Punti Digitale Facile.

Al Punto Digitale Facile (Pdf) è possibile attivare la Carta d’identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto. Tra le prestazioni dei Pdf rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta d’identità elettronica). I Pdf sono un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale. Scopo della rete di Punti digitale facile è garantire una presenza capillare sul territorio per diffondere l’alfabetizzazione digitale che, insieme a una connessione di qualità, dovrebbe porre le condizioni per un superamento del divario digitale. L’obiettivo individuato per l’operazione è rappresentato dalle fasce più a rischio per quanto riguarda il divario digitale che attualmente allontana l’Italia dalla media europea e vede solo il 46% della popolazione in possesso delle competenze digitali di base a fronte del 54% nel resto dell’Unione.

“Con questo nuovo sportello – ha detto Lia Bogliolo, presidente della sezione soci Coop di Sesto Fiorentino – confidiamo di dare un buon servizio e di avviare un’esperienza che sarà un arricchimento per tutti: rivolgersi al punto digitale facile, attivo da oggi e tutti i lunedì, significa trovare un luogo di riferimento, dove acquisire consapevolezza, autonomia e nuove competenze”. Da giugno a oggi sono stati attivati Punti Digitale Facile nei supermercati Coop di Firenze (Coop.fi di Gavinana), Pistoia, San Giuliano Terme (Coop.fi Arena Metato) e nei punti vendita di Lucca Viale Puccini, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Montevarchi, Cascina e Pisa.