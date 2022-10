Aperto al traffico il bypass di via di Carcheri, con limitazioni di velocità e ai mezzi che possono circolare

LASTRA A SIGNA – Come annunciato nei giorni scorsi dalla Città Metropolitana di Firenze questa mattina è stato aperto al traffico il bypass temporaneo di via di Carcheri che consente la circolazione viaria nel tratto fino a ora interrotto, fra via Pollaiolo e via Mazzetta, a causa dei lavori di ripristino della frana del muro […]

LASTRA A SIGNA – Come annunciato nei giorni scorsi dalla Città Metropolitana di Firenze questa mattina è stato aperto al traffico il bypass temporaneo di via di Carcheri che consente la circolazione viaria nel tratto fino a ora interrotto, fra via Pollaiolo e via Mazzetta, a causa dei lavori di ripristino della frana del muro di contenimento della Fi-Pi-Li. La strada, si legge in una nota, “è pavimentata in binder e a doppio senso di circolazione, senza impianto semaforico. Nel tratto citato sono state disposte alcune limitazioni al traffico: divieto di circolazione ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e il limite di velocità a 30 km/h.

“Finalmente, dopo quasi due anni, – dice Saul Rinaldi, per il Comitato Collinare Lastra a Signa – oggi è stata riaperta via di Carcheri, a Inno. Riapertura che allevierà il disagio per i residenti per raggiungere Scandicci e Firenze anche se si ripresenterà il problema di un appesantimento della viabilità di una piccola strada di campagna che verrà gravata da un traffico superiore alle sue caratteristiche. A tale proposito torneremo a ribadire la necessità di operare interventi di Traffic Calming e di regolamentazione della velocità con la creazione di zone 30 Km/h e 20Km/h in prossimità dei centri abitati di Inno, Carcheri, Bricoli e Vigliano. Grazie a tutti gli amici e ai membri del Comitato Collinare con i quali abbiamo seguito attentamente in questi quasi due anni l’avanzamento dei lavori”.