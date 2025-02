Aperto il bando per la gestione del bar della piscina Solarium di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Aperto il bando di affidamento per la gestione del bar della piscina Solarium di Lastra a Signa gestita da Uisp, per la durata di 4 anni prorogabili. Qui di seguiro le specifiche del bando e il modulo per la manifestazione di interesse da compilare e restituire entro il 27 febbraio agli […]

LASTRA A SIGNA – Aperto il bando di affidamento per la gestione del bar della piscina Solarium di Lastra a Signa gestita da Uisp, per la durata di 4 anni prorogabili. Qui di seguiro le specifiche del bando e il modulo per la manifestazione di interesse da compilare e restituire entro il 27 febbraio agli indirizzi specificati. Per il regolamento per partecipare alla gara Oggetto della gara, per la manifestazione di interesse Modulo per manifestazione dinteresse.