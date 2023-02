Aperto il cantiere per l’urbanizzazione in via Larga

CALENZANO – E’ iniziato con il cantiere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione l’intervento di riqualificazione urbanistica a Calenzano, nella zona compresa fra via Larga e via Don Minzoni. Si tratta di un piano attuativo molto atteso in zona, che va a demolire un vecchio capannone industriale in disuso, assicurando al territorio opere pubbliche […]

CALENZANO – E’ iniziato con il cantiere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione l’intervento di riqualificazione urbanistica a Calenzano, nella zona compresa fra via Larga e via Don Minzoni. Si tratta di un piano attuativo molto atteso in zona, che va a demolire un vecchio capannone industriale in disuso, assicurando al territorio opere pubbliche e nuovi servizi per un valore di 1,3 milioni di euro. A promuovere il piano è l’immobiliare Piclo Srl, mentre la progettazione e la direzione dei lavori è affidata allo Studio Tecnico Edilprogetti, e i lavori sono eseguiti da EdilCiacci (per la parte di costruzione immobiliare e commerciale) e dalla Gavazzi Mauro (per le opere di urbanizzazione). L’intervento si suddivide in tre lotti su una superficie complessiva di 12.000 metri quadrati, di cui oltre 5.000 a destinazione pubblica. Il progetto parte proprio dalle opere per il territorio. Sono infatti iniziati in questi giorni i lavori per realizzare una pista ciclabile di 500 metri che va dalla rotonda di via del Pino/via Larga fino a via Puccini, ricongiungendo così due tratti esistenti di ciclabile. A seguire verranno realizzati anche i nuovi marciapiedi su via del Pino, via Don Minzoni e via Larga. Successivamente si proseguirà con la realizzazione di 96 posti auto pubblici e di due piazze: una su via Larga, vicino alla quercia secolare, l’altra a fianco dei giardini sul lato Conad.

Particolare attenzione ci sarà anche per le piantumazioni: 55 i nuovi alberi previsti dal piano. Venendo alla parte privata del progetto, dalla demolizione del vecchio capannone scaturiranno dieci appartamenti e sei unità commerciali. Negli altri due lotti, inoltre, è prevista la costruzione di altre 49 case e di sei attività commerciali. Qui subentra un ulteriore accordo col Comune di Calenzano, quello che porterà alla cessione all’amministrazione comunale di sei appartamenti da affittare a canone agevolato e di due fondi commerciali che ospiteranno la nuova farmacia comunale. Le palazzine saranno tutte a tre piani, in classe energetica A, con posto auto privato. Insomma, un intervento di qualità. “Siamo di fronte a un intervento che va a riqualificare una zona di Calenzano, con una particolare attenzione alle opere pubbliche, che assicureranno al territorio anche nuovi servizi e spazi di socialità – spiegano l’architetto Beatrice Azzini e l’ingegnere Andrea Puggelli dello Studio Tecnico Edilprogetti -. Le abitazioni saranno tutte in classe A, con dotazioni impiantistiche di ultima generazione, e posti auto interrati. Dopo la riqualificazione dell’area ex Pasquali, oggi sede dell’università di disegno industriale e di edifici residenziali, con questo ulteriore progetto il nostro studio conferma la propria capacità di seguire grandi interventi, importanti per il territorio, anche grazie alla collaborazione con il Comune di Calenzano”.