Aperto “L’orto di Bettina”: la pace si conquista anche grazie ai colori di 30.000 tulipani

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro, ieri pomeriggio, presso il convento di via Torricella, dell’Orto di Bettina: trentamila tulipani coloratissimi perché “La pace si coltiva”. Questo il progetto realizzato e curato dall’associazione Bettina Onlus con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e un obiettivo ben preciso: auspicare che la colomba della pace, circondata dalle […]

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro, ieri pomeriggio, presso il convento di via Torricella, dell’Orto di Bettina: trentamila tulipani coloratissimi perché “La pace si coltiva”. Questo il progetto realizzato e curato dall’associazione Bettina Onlus con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e un obiettivo ben preciso: auspicare che la colomba della pace, circondata dalle dodici stelle simbolo di unità, solidarietà e armonia, e i quattordici raggi che rappresentano i ventisette paesi europei insieme al Comune di Campi Bisenzio, possano lavorare uniti per la pace. L’Orto di Bettina, aperto appunto presso il convento delle Bettine, sarà adesso accessibile gratuitamente tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Sarà inoltre possibile raccogliere e portare a casa i fiori con un’offerta di 1 euro per ciascun tulipano, offerta che andrà all’Associazione Bettina Onlus per il restauro della chiesa del convento. Previste anche delle visite guidate: per maggiori informazioni telefonare al numero 3920676575 (Andrea).

(Si ringrazia per le fotografie Cristina Carotti della segreteria del sindaco di Campi Bisenzio)