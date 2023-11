Approvata mozione del Movimento 5 Stelle: Campi Bisenzio verso la prima Comunità energetica

CAMPI BISENZIO – “Avanti tutta verso la transizione energetica. Siamo pronti a lavorare per raggiungere questo obiettivo. Perché a questa amministrazione non mancano la lungimiranza e la capacità di visione per fare bene”. Queste le parole di Fabio Cassataro, consigliere comunale del M5S, che nell’ultimo consiglio comunale ha visto approvata la mozione sulla realizzazione della prima Comunità energetica a Campi Bisenzio, “mozione che è stata votata all’unanimità. C’è entusiasmo e voglia di fare in questa maggioranza che non perde tempo in prese di posizione, ma si adopera per realizzare il proprio programma elettorale. E il Movimento Cinque Stelle mette in atto le sue ricette per modernizzare e sostenere un cambiamento virtuoso del Comune. Le Comunità energetiche permettono infatti di combattere la povertà energetica, produrre energia senza inquinare, risparmiare sugli sprechi e rendere autonome le famiglie e le imprese. Il mondo di oggi ci mette di fronte a sfide globali e noi, come movimento, operiamo in una rete di attivisti ed eletti che dal Comune e passando per la Regione, arriva fino ai livelli nazionali ed europei, cooperando per raggiungere gli obiettivi del bene pubblico e della partecipazione diretta. Invitiamo quindi tutti gli interessati a segnalare la loro disponibilità o la semplice richiesta di informazioni all’indirizzo e-mail fabiocassataro.m5s@gmail.com“.